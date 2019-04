Gastão Elias em frente no Challenger de Francavilla

Gastão Elias entrou com o pé direito no Challenger de Francavilla, e garantiu a qualificação para a segunda ronda do torneio italiano.

O tenista português, atualmente na 307ª posição do "ranking" mundial, bateu o espanhol David Pérez Sanz, 521º, em apenas dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), numa longa partida de 2h17m.

Na próxima ronda, Elias espera um duelo complicado ao medir forças com o primeiro cabeça-de-série do torneio, o alemão Maximilian Marterer, 102º da hierarquia mundial de ténis.