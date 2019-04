Trump aceita convite da rainha e visita Reino Unido em junho

No comunicado , o palácio real britânico recorda encontros anteriores com outros chefes de Estado norte-americanos, como Barack Obama e George W. Bush, ambos acompanhados das respetivas mulheres.

A última vez que o casal norte-americano esteve com a rainha foi em julho de 2018, no Castelo de Windsor .





Durante a estada no Reino Unido, Donald Trump irá encontrar-se com a primeira-ministra Theresa May, em Downing Street.

“O Reino Unido e os Estados Unidos têm uma duradoura e profunda parceria enraizada na sua história comum e interesses partilhados”, escreve May num comunicado.

“A visita de Estado [do Presidente norte-americano] representa uma oportunidade para fortalecer a nossa já boa relação em áreas como comércio, investimento, segurança e defesa, e ainda para discutir como poderemos reforçar estes laços nos próximos anos”, acrescenta.

A viagem de Donald Trump coincide com a comemoração do 75º aniversário do “Dia D”, que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Depois de Londres, Paris

O Presidente norte-americano e a sua mulher irão visitar a França no dia 6 de junho. Da agenda faz parte um encontro entre Donald Trump e Emmanuel Macron, o seu homólogo francês.

O anúncio da visita foi feito nesta terça-feira pela Casa Branca.