Operação Páscoa chegou ao fim. Sete mortos em mais de 900 acidentes

Sete pessoas morreram nas estradas portuguesas durante a Operação Páscoa da Guarda Nacional Republicana (GNR), que decorreu entre 18 e 22 de abril.

O domingo de Páscoa (21 de abril) foi o dia que registou mais vítimas mortais (quatro). O balanço final desta operação aponta ainda para 30 feridos graves, em 921 acidentes rodoviários.

Durante cinco dias, a GNR fiscalizou cerca de 21.200 condutores, dos quais 375 conduziam com excesso de álcool. Destes, 149 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 46 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

A Guarda Nacional Republicana detetou mais de 6.500 contraordernações. Mais de metade (3.574) foram por excesso de velocidade.