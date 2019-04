Fotógrafo lusodescendente de Obama chama “vigarista” a Trump

O fotógrafo oficial de Barack Obama na Casa Branca, Pete de Souza, cujos avós são naturais da ilha de São Miguel, considera o Presidente Donald Trump um “corrupto”. Para este norte-americano nascido em New Bedford, uma cidade de grande concentração de portugueses com origem açoriana do estado de Massachusetts, Trump “não deveria ser presidente” porque é “corrupto e vigarista”, esperando que as pessoas “recuperem o bom senso e votem” em 2020 nas eleições presidenciais. O fotojornalista visitou a terra dos seus antepassados, cujos avós eram naturais da Ribeira Grande e Porto Formoso, pela primeira vez em 1988, com um tio, pelo período de duas semanas. Mas em 2016, apesar de ter estado apenas por duas horas nos Açores, o momento “foi especial” quando Obama, em trânsito da Europa para a América do Sul, a bordo do Air Force One, que fez escala nas Lajes, na ilha Terceira, fez questão, contra o que era usual na suas viagens pelo globo, de tocar solo açoriano para tirar uma foto com o seu fotógrafo, cujas origens conhecia.

"Obama chamava-me com frequência de açoriano. Ele nunca saia do avião nos reabastecimentos porque provocava muito alvoroço e os serviços secretos teriam que trazer mais elementos, mas fez questão de transmitir que quando aterrasse nos Açores ia sair do avião e tirar uma foto comigo: o nativo com o presidente”, recordou Pete Souza, em entrevista à agência Lusa. Pete Souza disse que “estava uma linda tarde e ele passou as duas horas de reabastecimento a passear-se na pista das Lajes, apreciando o cenário, que mesmo do aeroporto era lindo com as pastagens e o oceano não muito longe”. Mas o passeio de Obama nos Açores acabou quando alguém “apareceu a correr e o alertou para o facto de estar a pisar uma pista que ia ser utilizada por um avião para aterrar”. Pete Souza, que começou a sua experiência profissional num jornal universitário no estado de Kansas, onde se formou em fotojornalismo, recordou a sua infância em New Bedford, onde cresceu: adorava comer malassadas, massa doce frita que está associada à tradição de Carnaval da ilha de São Miguel e cuja receita foi levada pelos emigrantes açorianos para os Estados Unidos. “Sei que Obama comeu malassada numa padaria do Havai, onde existe uma larga comunidade açoriana. A padaria onde ia com a minha mãe está agora fechada. Não sei onde ir agora para comer uma”, declarou Pete Souza, que afirma que todas as vezes que vai visitar a mãe tenta comer uma pizza à base da linguiça de São Miguel. Conheceu Obama quando era profissional do jornal 'Chicago Tribune', baseado em Washington, tinha o presidente norte-americano sido eleito para o Senado, em 2004. Documentou em imagem os dois primeiros anos de Obama: “conhecemo-nos ambos profissionalmente, ele ficou a conhecer o meu trabalho e quando foi eleito para a presidência dos Estados Unidos, quatro anos depois, pediu-me para ser o seu fotógrafo”.