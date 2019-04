Migrações. Há cada vez mais "mulheres mosaico", fruto de múltiplas violências

O primeiro mês é de adaptação às regras da casa, e de aprendizagem, às vezes das coisas mais básicas, como hábitos de higiene ou alimentares. No lar, mais do que viver em comunidade, “vivem em família, porque as rotinas familiares, como nas nossas casas”.

“Maioritariamente são mulheres migrantes, mas de vários países, desde a Guiné à Serra Leoa, ao Congo. Mas já tivemos do Paquistão e do Bangladesh”, conta Isabel Martins, explicando que a prioridade passa quase sempre “pelas questões dos documentos, passaportes que estão caducados, fazer inscrições nos centros de saúde, começar acompanhamentos médicos, e a aprendizagem de português”.

“São mulheres que estão num conjunto de situações que as fragiliza e as torna mais vulneráveis. Nós até as chamamos as nossas ‘mulheres mosaico’, porque são mulheres que têm uma multiplicidade, uma complexidade e um cruzamento de situações de vulnerabilidade, desde o isolamento social, a questões de monoparentalidade, vítimas de várias formas de violência, abusos, prostituição, exploração sexual, laboral, desemprego, falta de rede de suporte. Portanto, todas elas têm este cruzamento de situações que as torna mais vulneráveis”, explica Isabel Martins, assistente social e diretora da instituição.

A Congregação dedica-se, desde sempre, à ajuda às mulheres, com projetos que vai transformando, de acordo com as necessidades. A nível mundial, o combate ao tráfico humano continua a ser uma prioridade.

A equipa técnica inclui quatro elementos, “serviço social, psicóloga, e duas educadoras sociais. Temos ainda uma cozinheira, e as três irmãs que vivem na instituição”, explica a diretora técnica, para quem o papel das religiosas é fundamental, porque são elas quem cria com as utentes uma relação de maior proximidade.

“Sim, estamos aqui 24 horas, noites, sábados e domingos, isso permite uma relação um bocadinho diferente da dos técnicos, mais informal. Permitimos uma certa brincadeira”, reconhece Júlia Bacelar.

São uma espécie de mães das utentes? “Às vezes somos é mais avós”, remata, com uma gargalhada.

18 meses para mudar de vida

Todas as utentes chegam ao Lar Jorbalan referenciadas pelas entidades oficiais, porque esta é uma instituição apoiada pelo Estado. “São sempre sinalizadas por entidades que têm competência em matéria de ação social. Depois fazemos sempre uma entrevista para avaliar a motivação que cada mulher tem para um projeto de vida, porque queremos que um dia saiam do Lar de forma autónoma e com todas as competências e capacitadas. Por isso cada utente tem um plano individual de intervenção”, explica Isabel Martins.

O protocolo com a Segurança Social prevê que possam estar na instituição até 18 meses. “É o tempo que se espera necessário para organizarem a vida. Claro que há situações que é menos tempo, outras precisam de mais. Habitualmente ficam entre um ano e meio, dois anos, às vezes um”.

Desde 2006, ano em que assinaram o protocolo com a Segurança Social, já acolheram 131 utentes - 98 mulheres e 33 crianças. Muitas vêm com os filhos para tratamento, mas o protocolo do Estado só garante consultas, não a estadia, e há situações dramáticas.

“Nestes últimos dois, três anos, a maior parte das sinalizações foram no domínio da saúde, não só de mulheres que vêm para tratamentos médicos, mas também de mães que vêm acompanhar os seus filhos. Muitas delas vendem tudo o que têm para conseguir vir, e depois chegam cá e vivem situações humanas piores do que as que viviam anteriormente, de grave violação dos direitos humanos, em que não têm acesso a comida, vivem em condições miseráveis”, denuncia a responsável pelo Lar, que lamenta que o Estado português não assegure essas condições.

Como nas famílias a sério, no Lar Jorbalan também se têm vivido momentos menos felizes, como aconteceu em fevereiro, quando morreu uma das crianças que estava doente. “Faz parte. Porque na verdade partilhamos toda a vida com elas… as alegrias delas são as nossas, e as tristezas delas são também”.

Imaginação e voluntariado para ajudar à sustentabilidade do Lar

Presidente da Fundação Madre Sacramento, e por inerência responsável pelo Lar Jorbalan, a irmã Júlia Bacelar garante que o que fazem na instituição é apenas “uma gota” face ao oceano de problemas que envolve as mulheres migrantes. Mas, congratula-se com a taxa de sucesso que têm tido, também graças à ajuda da câmara municipal de Lisboa.

As casas que tem atribuído, com rendas simbólicas, permitem às utentes deixarem a instituição com mais segurança. “Parece que não, mas é importante. Porque não é a mesma coisa ir para a rua e alugar um quarto, ou ter atribuída uma casa. É um grande pilar que dá garantia que esta inserção social vai ter sucesso”, refere.

Mas, a sustentabilidade financeira do Lar é uma preocupação permanente, até porque o apoio do Estado não é revisto há vários anos. “Nem revisto, nem atualizado. E é completamente insuficiente, obviamente, não ultrapassa os 60 por cento, no máximo. Temos pedido várias vezes para ver se o acordo é revisto, mas até agora não tivemos resposta”, revela a irmã Júlia, que agradece outras ajudas que vão tendo, como “a do Banco Alimentar e a da ‘Associação Boa Vizinhança’, que temos aqui próxima. Com isso vai-se conseguindo levar o barco para a frente”.