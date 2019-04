Eintracht Frankfurt empata após eliminar o Benfica

O Eintracht Frankfurt não passou de um empate a um golo, esta segunda-feira, na visita ao Wolfsburgo, na "ressaca" da vitória sobre o Benfica, que valeu a passagem às meias-finais da Liga Europa.

Num jogo em que os golos tardaram em aparecer, o Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência a titular, chegou à vantagem aos 78 minutos, por De Guzman. No entanto, para lá dos 90, Brooks empatou para os lobos.



Apesar do deslize, o Eintracht manteve-se no quarto lugar da Bundesliga, último que dá acesso à Liga dos Campeões, com 53 pontos, mais dois que o quinto, o Borussia Monchengladbach. Já o Wolfsburgo manteve-se no nono lugar, com 46 pontos. Falhou a oportunidade de se colocar a dois pontos do sexto lugar, último que dá a qualificação para a Liga Europa, correntemente ocupado pelo Hoffenheim.