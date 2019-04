Nápoles perde em casa com a Atalanta

A Atalanta surpreendeu, esta segunda-feira, com uma vitória no terreno do Nápoles, por 1-2. Apesar do desaire, a equipa de Carlo Ancelotti mantém-se segura no segundo lugar do campeonato italiano.

O Nápoles - com Mário Rui no banco - até marcou primeiro, por intermédio de Mertens, aos 28 minutos. Contudo, Zapata, aos 69 minutos, e Pasalic, aos 80, operaram a reviravolta da equipa visitante.

Com esta vitória, a Atalanta ultrapassa a Roma e salta para o quinto lugar da Serie A, com 56 pontos, os mesmos do Milan, que é quarto e ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.