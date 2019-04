Petit não gostou do que viu do Marítimo na Luz

Petit era um treinador muito insatisfeito, no final da visita ao Benfica. O Marítimo perdeu por 6-0, no reduto do líder, resultado que espelhou uma exibição plena de "intranquilidade", segundo o treinador maritimista.

"Não gostei deste jogo, muita intranquilidade, muita passividade. Vamos tentar perceber o porquê desta eliminatória, porque a equipa vinha fazendo bons resultados", frisou o técnico, em declarações à BTV.

Petit assumiu que o Benfica entrou "mal no jogo, na primeira parte e na segunda". "Ainda assim, na primeira parte ainda tentámos, com aquele remate do Barrera e um golo que para mim foi mal anulado", assinalou.

"Na segunda parte, eles fizeram logo o 2-0 e houve muita intranquilidade da nossa parte, muito receio de ter bola, muitas perdas de bola e praticamente oferecemos os golos ao Benfica", lamentou Petit.