Benfica e FC Porto jogam nos mesmos dias nas jornadas 32 e 33

Benfica e FC Porto, as duas equipas que, neste momento, disputam a conquista do título de campeão nacional, vão jogar nos mesmos dias, nas jornadas 32 e 33, conforme o calendário revelado esta segunda-feira.

A jornada 32 arranca a 3 de maio, sexta-feira. Benfica e FC Porto jogam no dia seguinte, sábado, 4 de maio. As águias recebem o Portimonense às 18h00 e os dragões recebem o Desportivo das Aves às 20h30.

O Sporting de Braga também joga nesse dia, às 15h30. Por outro lado, o Sporting visita o Belenenses no domingo, às 17h30.

Na jornada 33, a penúltima do campeonato, FC Porto e Benfica jogam fora a 12 de maio, um domingo. Os dragões visitam o Nacional às 17h30, enquanto as águias se deslocam ao terreno do Rio Ave, às 20h00.

O Sporting joga no dia anterior, sábado, às 20h30, no reduto do Tondela. Mesmo dia em que o Braga visita o Boavista, às 18h00.

Calendário das jornadas 32 e 33



Jornada 32

Sexta-feira, 3 de maio

Moreirense-Rio Ave, 20h30

Sábado, 4 de maio

Marítimo-Braga, 15h30

Feirense-Chaves, 15h30

Benfica-Portimonense, 18h00

FC Porto-Aves, 20h30

Domingo, 5 de maio

Tondela-Santa Clara, 15h00

Belenenses-Sporting, 17h30

V. Guimarães-Nacional, 20h00

Segunda-feira, 6 de maio

V. Setúbal-Boavista





(em atualização)