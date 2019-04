PAOK quer manter Sérgio Oliveira para atacar a Champions

Sérgio Oliveira quer continuar no PAOK e o PAOK quer manter Sérgio Oliveira, na próxima temporada.

O médio internacional português acaba de sagrar-se campeão grego pelo clube de Salónica, a que está emprestado pelo FC Porto. O PAOK tem direito de opção de compra do passe do jogador, por 12 milhões de euros. A imprensa helénica garante que o PAOK propõe pagar sete milhões ao Porto por 60% do passe.

O diretor desportivo do PAOK é português. Em entrevista a Bola Branca, Mário Branco confirma a vontade do jogador e a disposição do PAOK em exercer a opção de compra do passe, apesar de os valores em causa serem elevados para os cofres do clube grego.

"Temos opção de compra, que é elevada para o nível do PAOK. Mas sei que o Sérgio está feliz e, se lhe perguntar se quer ficar, ele vai dizer que sim. Mas pensaremos nisso após a final da Taça da Grécia e depois de percebermos que capacidade temos para 'atacar' a próxima época. Temos um dono ambicioso, de origem russa, que tem capacidade para elevar o clube ao nível da Liga dos Campeões. E esse será o principal objetivo, porque o clube nunca entrou na fase de grupos da Champions. A vontade do PAOK é manter o Sérgio Oliveira. No final da época, decidiremos a situação com o FC Porto e o jogador", refere.

História escrita em grego com mãos portuguesas



Sérgio Oliveira acaba de sagrar-se campeão da Grécia, pelo PAOK. Na equipa, joga também outro internacional português: Vieirinha. Um nome que já faz parte da história do clube de Salónica.



"O Vieirinha é uma figura icónica do PAOK. Jogou aqui, foi para o Wolfsburgo e voltou. Fala fluentemente o grego, é casado com uma grega e é um grande capitão e um dos principais obreiros deste título", enaltece Mário Branco, nesta entrevista a Bola Branca.

Com a goleada, por 5-0, ao Levadiakos, o PAOK conquistou o campeonato grego, 34 anos depois. Terceiro título para o clube de Salónica, que tinha ganho a prova em 1976 e 85. O ambiente vivido nas últimas horas é de loucura entre os adeptos do clube, como descreve Mário Branco.



"Há 34 anos que a cidade esperava por este título. Desde 1989 que não há um campeão que não seja de Atenas. A cidade acordou com uma ressaca bem disposta após uma vitória histórica. Agora, há que reunir as tropas para jogar a segunda mão das meias finais da Taça, com o Asteras Tripolis, já na próxima quinta-feira. Queremos estar na final da Taça a 11 de maio, em Atenas, e tentar a 'dobradinha', que seria histórica e inédita para o PAOK", conta o diretor desportivo do clube de Salónica.