Marco Silva tem uma palavra para descrever a saída do Sporting: "Triste"

Marco Silva não esquece a saída atribulada do Sporting, em 2015. Em entrevista à RTP, o treinador português, que atualmente defende as cores do Everton, de Inglaterra, tem uma palavra para descrever a forma como deixou Alvalade, após a conquista da Taça de Portugal.

"A palavra 'triste' pode ser uma palavra que encaixa muito bem. Tudo aconteceu de forma inesperada, numa época em que tínhamos, para além da Champions League, dois títulos para conquistar em Portugal: não conquistámos um, conquistámos outro", recordou o técnico.

Marco Silva admitiu que, na altura, a ideia era, pelo menos, ficar mais um ano: "Num contexto de contrato, é sempre isso que pensas, mas foi uma decisão da direção no momento e eu tive de seguir a minha carreira."

O atual treinador do Everton, de 41 anos, orientou o Sporting durante a temporada de 2014/15. Ficou às portas dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num grupo com Chelsea e Schalke, e na Liga Europa foi eliminado pelo Wolfsburgo. No campeonato, ficou em terceiro lugar, a nove pontos do vencedor, o Benfica. Porém, conquistou a Taça de Portugal, numa vitória, nos penáltis, sobre o Sporting de Braga.

No Sporting, Marco Silva foi sucedido por Jorge Jesus, que acabara de se sagrar campeão nacional pelo Benfica.