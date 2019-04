Twente regressa à primeira divisão holandesa

O Twente empatou, esta segunda-feira, frente à equipa B do AZ Alkmaar, sagrou-se campeão da segunda divisão holandesa e consequente regresso à Eredivisie, na próxima temporada.

Os "tukkers" regressam assim ao principal escalão, apenas uma temporada após terem descido de divisão. O português Rafael Ramos integra o plantel. Aos 24 anos, o lateral direito deixou os juniores do Benfica, em 2014, e rumou à MLS, onde representou o Orlando City e Chicago Fire.

O Twente é um dos clubes mais históricos de Eredivisie, e conquistou o seu único título de campeão em 2009/10, já com várias presenças no pódio. Jesús Corona, atualmente no FC Porto, é um dos exemplos de jogadores que passaram pelo clube no passado recente, assim como Castaignos, que rescindiu em janeiro com o Sporting.