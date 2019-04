Pedro Sousa lesiona-se e perde na primeira ronda do ATP 500 de Barcelona

Pedro Sousa está fora do ATP 500 de Barcelona, depois de ter perdido na primeira ronda para o espanhol Jaume Munar, número 57 do mundo na mais recente atualização do "ranking" mundial.

O tenista luso, 107º do "ranking" , esteve perto de surpreender o superior hierárquico, após uma entrada muito forte no primeiro "set", vencido por 6-2. Num segundo jogo bem disputado, Munar acabou por levar a melhor pelo parcial de 6-4.

Uma lesão acabou por travar o jogo de Pedro Sousa, que poderia disputar a vitória no último "set". O português caiu e lesionou-se no dedo mindinho. Foi assistido e conseguiu terminou a partida, perdida por 6-0, sem hipótese de discutir o resultado.