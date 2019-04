O PSG é bicampeão francês e ainda nem jogou este domingo.

Os parisienses beneficiaram do empate do Lille em casa do Toulouse para festejaram um título que já vinha sendo anunciado há várias semanas.

A equipa de Mbappé, Cavani, Neymar e companhia tem agora 16 pontos de vantagem quando faltam disputar cinco jornadas no campeonato gaulês.

Este é o oitavo título do PSG.

Mais logo, a equipa de Tuchel defronta o Mónaco, de Leonardo Jardim.