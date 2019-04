Viúva de português morto no Sri Lanka regressa a Portugal "mal haja voos"

Veja também:



A cônsul honorária de Portugal está a acompanhar a viúva do cidadão português que morreu neste domingo no Sri Lanka, na sequência de uma explosão no hotel em que se encontrava.

“A nossa cônsul honorária está em contacto com a mulher do português falecido, a preparar as condições para que, mal haja voos, possa regressar ao nosso país, porque essa é a sua vontade: regressar o mais rapidamente possível a Portugal”, afirmou o secretário de Estado das Comunidades.

Segundo José Luís Carneiro, a cônsul Preenie Pine “tem, aliás, uma companhia de viagens e está a garantir todo o apoio”.

O português que morreu no Sri Lanka tem 30 anos e estaria em lua-de-mel.

O Governo português está a desenvolver esforços para encontrar mais portugueses que estejam no Sri Lanka.

“A nossa secção consular da embaixada de Nova Deli está também a tentar fazer triagem e a despistagem de portugueses que se encontram a viver no Sri Lanka, mas que têm a sua inscrição consular em Nova Deli”, adiantou o secretário de Estado, segundo o qual, “para já, as informações são positivas, no sentido de esses 10 portugueses que vivem no Sri Lanka se encontrarem bem de saúde”.

“Contudo, há um fluxo muito significativo de turistas portugueses para o Sri Lanka”, ressalva, pelo que a secretária de Estado das Comunidades se mantém atenta e a acompanhar a situação naquele país.