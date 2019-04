Morreu uma das vítimas esfaqueadas em Guimarães

Uma das quatro pessoas ferida com arma branca na noite de sábado em Fermentões, Guimarães, morreu neste domingo, avança à agência Lusa, que cita fonte da PSP local.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga, quatro pessoas foram feridas: duas delas com gravidade e as restantes duas com ferimentos ligeiros.

Foram todas transportadas para o Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, mas uma delas veio a falecer: uma mulher com cerca de 50 anos.

A mulher morreu no bloco operatório daquela unidade de saúde, vítima de feridas "profundas no abdómen" e "laceração de múltiplos órgãos".

Fonte hospitalar refere que a outra vítima ferida com gravidade, de 26 anos, entrou com uma "ferida penetrante no tórax", mas está "estável" e a evoluir favoravelmente.

As duas vítimas com ferimentos ligeiros nos membros superiores já tiveram alta hospitalar.

A PSP de Guimarães adiantou que o alegado agressor se entregou na PSP e que o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o alerta para o caso foi dado pelas 22h15 de sábado.