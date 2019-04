Ana Cabecinha carimba passaporte para os Mundiais

A marchadora portuguesa Ana Cabecinha obteve no México a marca de qualificação nos 20 quilómetros marcha para os campeonatos mundiais de Atletismo, que se realizam em setembro, em Doha.

A atleta algarvia competiu em Lazaro Cardenas, no México, numa das etapas do 'Challenge' da Federação Internacional (IAAF), integrada no Campeonato Sul Americano de Marcha Atlética.

Numa prova marcada por muito calor (quando a atleta do Pechão cortou a meta, estavam 34 graus e 75% de humidade), a portuguesa foi quarta classificada, com a marca de 1:31.20 horas, ultrapassando claramente a marca de qualificação para os mundiais e ficando a escassos 20 segundos do mínimo olímpico.

A vencedora da prova foi a brasileira Erica de Sena, com a marca de 1:29.27 horas, à frente da peruana Gabriela Kimberly, segunda, (1:29.33) e da espanhola Maria Perez, terceira (1:31.15).