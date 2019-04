I Liga

Serviços mínimos. FC Porto vence Santa Clara pela margem mínima e pressiona Benfica

20 abr, 2019 - 19:00 • Eduardo Soares da Silva

FC Porto vence Santa Clara, sem precisar de carregar no acelerador. Golo de Moussa Marega foi o suficiente para garantir os três pontos e o salto para a liderança do campeonato, novamente à condição, à espera do resultado entre Benfica e Marítimo, na segunda-feira. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.