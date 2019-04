Gonçalo Oliveira falha final em Anning

Gonçalo Oliveira perdeu, este sábado, frente ao inglês Jay Clarke, e falha a presença na final do Challenger de Anning, na China.

O tenista português, 295º do "ranking", perdeu em dois "sets" frente a Clarke, superior hierárquico, na 211ª posição, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Foi o ponto final de uma campanha muito positiva de Gonçalo Oliveira que eliminou o sexto cabeça-de-série do torneio, Alex Bolt, 141º no "ranking" ATP, para além de Xia, Zhang e Jung, num percurso que arrancou na primeira ronda do torneio.