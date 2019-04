Gonçalo Oliveira nas meias-finais do Challenger de Anning

Gonçalo Oliveira garantiu a passagem às meias-finais do Challenger de Anning, na China. O tenista português, 295 do mundo, bateu Alex Bolt, nos quartos de final, em três sets. Gonçalo perdeu o primeiro set, por 7-6, mas deu a volta e derrotou o sexto cabeça-de-série do torneio, 143 do "ranking" ATP, nos parciais seguintes, por 6-4 e 6-3.

Nas meias-finais, Gonçalo Oliveira vai defrontar o birtânico Jay Clarke, de 20 anos. O inglês é o 211 do mundo e derrotou o australiano KJames Duckworth (158), nas meias-finais.

Na outra meia-final defrontam-se o indiano Prajnesh Gunnerswaran, 80 do "ranking" ATP, e segundo cabeça-de-série do torneio, o polaco Kamil Majchrzak, 130 do planeta.