Dono do Pingo Doce aumenta prémio anual aos trabalhadores

O grupo Jerónimo Martins, dono da cadeia de supermercados Pingo Doce, anunciou esta quinta-feira uma subida do prémio anual aos trabalhadores.



Os colaboradores vão receber 475 euros no âmbito da distribuição dos lucros da empresa, valor que representa uma subida de 6% em relação ao ano anterior.

O prémio total de 38 milhões de euros vai ser dividido por cerca de 80% dos mais de 108 mil trabalhadores nos três países onde o grupo Jerónimo Martins opera.

Estes 38 milhões de euros correspondem a 10% dos lucros do dono da cadeia de supermercados Pingo Doce, em 2018.

O prémio, de natureza extraordinária, acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e ações de apoio aos colaboradores nas áreas da saúde, da educação e do bem-estar familiar, nos quais, no ano passado, em Portugal, o grupo investiu mais de 2,7 milhões de euros.

O grupo Jerónimo Martins emprega atualmente cerca de 108.500 colaboradores, 30% dos quais em Portugal onde, em 2018, criou 713 postos de trabalho.