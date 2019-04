Coreia do Norte recusa negociar com Pompeo

A Coreia do Norte exigiu esta quinta-feira o afastamento do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, das negociações entre os dois países.

O regime de Kim Jong-un defende que Pompeo deve ser substituído por alguém com mais maturidade.

O pedido da diplomacia da Coreia do Norte aconteceu horas depois de o país anunciar o primeiro teste de armamento desde a segunda cimeira entre Kim e Donald Trump, realizada em Hanoi, no Vietname, no final de fevereiro.

O secretário de Estado norte-americano visitou a Coreia do Norte por quatro ocasiões, durante o ano passado, e chegou a encontrar-se pessoalmente com o líder Kim Jong-un.