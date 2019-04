Paciência diz que o Eintracht foi "mais consistente e frio" que o Benfica

Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt, acredita que a equipa alemã foi superior ao Benfica, na eliminatória dos quartos de final da Liga Europa, que culminou com a eliminação das águias.

"Acho que fomos superiores no cômputo geral, muito pelo que fizemos na Luz, com dois golos fora de casa. Hoje tivemos o jogo controlado, tirando os últimos 10 minutos, que arriscaram mais, mas acho que fomos a equipa mais consistente, mais fria, porque jogámos fora de casa com menos um e conseguimos passar", começa por dizer à SIC, na zona de entrevistas rápidas.

O português admite que ainda não viu o lance que o Benfica se queixa de fora-de-jogo, no primeiro golo do Eintracht: "Ainda não vi, mas o árbitro assinalou o golo. O futebol é assim, é chato, mas muitas vezes as equipas ganham com golos assim".

Chelsea assusta

Na meia-final, o Eintracht Frankfurt vai medir forças com o Chelsea. Paciência reconhece que o clube inglês será um adversário muito complicado, mas olha para a caminhada europeia da equipa como fator de motivação.

"Já eliminamos o Inter de Milão, Shakthar e Benfica. O Chelsea assusta pelo nome, já ganhou a Liga dos Campeões e a Liga Europa, mas já provamos que somos fortíssimos e podemos fazer algo muito bonito", disse.

Gonçalo Paciência tem a oportunidade de conqusitar uma prova europeia, algo que o pai, Domingos, nunca conseguiu durante a carreira: "Uma final é sempre uma final. É o troféu que faltou ao meu pai na sua grande carreira, vamos lá ver se eu consigo, mas temos de pensar no Chelsea primeiro".