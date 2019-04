​Bangladesh. Aluna queimada viva após denunciar assédio sexual de professor

Uma jovem foi morta numa escola do Bangladesh depois de apresentar queixa por assédio sexual contra um professor.



Nusrat Jahan Rafi, 19 anos, foi regada com querosene e incendiada, acabando por morrer cinco dias depois em resultado dos ferimentos.

A aluna ainda conseguiu dar testemunho do ataque à polícia. De acordo com Nusrat, uma colega atraia ao terraço da escola alegando que uma amiga estava a ser agredida.

Foi então que quatro ou cinco pessoas vestindo burcas a cercaram e pressionaram para retirar a queixa contra o professor. Nusrat recusou e foi atacada com querosene e incendiada.

A jovem era aluna de uma escola islâmica da localidade de Feni, 160 quilómetros a sul de Dhaka, a capital do Bangladesh.

Nusrat denunciou à polícia que, a 27 de março, um professor chamou-a ao seu gabinete e, repetidamente, tocou-lhe indevidamente. A estudante fugiu do escritório antes que o assédio tomasse uma dimensão ainda maior.

Deslocou-se depois a uma esquadra para denunciar o caso, mas os agentes desvalorizaram os relatos e filmaram o testemunho com um telemóvel.

As imagens, que já foram tornadas públicas, mostram que Nusrat está visivelmente angustiada e tentar esconder a cara com as mãos. Um polícia diz que a queixa é um caso menor e pede-lhe para tirar as mãos da cara.