Luís Castro quer "deixar os adeptos do Vitória de Guimarães felizes antes de partir"

Luís Castro voltou a alimentar os rumores da saída do Vitória de Guimarães no final da temporada. Em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Desportivo das Aves, Luís Castro admite que está desiludido com os resultado da temporada, e diz que quer "fazer os adeptos felizes antes de partir".

"Quando não estamos satisfeitos, também não podemos esperar que os adeptos estejam satisfeitos. Eu faço a minha autocrítica e também não estou satisfeito. Claramente hoje sou um treinador desiludido por não deixar os adeptos satisfeitos na plenitude. É a nossa vida, é a vida de treinador. Tenho a meta de deixar os adeptos felizes antes de partir", começou por dizer.

Diretamente questionado sobre a permanência no cargo, o técnico não esconde que não existe satisfação com o seu trabalho: "O momento do Vitória em termos classificativos é difícil, porque há batalhas muito duras pela frente. Se não há satisfação comigo, já disse. O Vitória vai sempre seguir em frente e é mais importante do que qualquer um que esteja nesta sala".

O técnico vimaranense chegou ao cargo no início da temporada e admitiu que o objetivo era o quinto lugar e consequente qualificação para a próxima edição da Liga Europa. O Vitória ocupa o sexto lugar, a quatro pontos do Moreirense, com apenas cinco jornadas por disputar.



Luís Castro reconhece as dificuldades da equipa conseguir bons resultados fora de casa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos disputados fora do Estádio D. Afonso Henriques: "Quando as coisas nos preocupam, refletimos muito sobre elas. Somos muito críticos quando achamos que as coisas não estão no bom caminho e, claramente, não estão no bom caminho fora de casa".

Na 30ª jornada, o Vitória recebe o Desportivo das Aves, na sexta-feira, às 20h00. Luís Castro destaca os bons resultados da equipa adversária fora de casa, mas enaltece o registo vitoriano em Guimarães.

"O Aves tem feito grandes resultados fora de casa desde a chegada do Inácio. Quanto ao Vitória, em 18 pontos possíveis conseguimos 15 nos últimos cinco jogos e queremos continuar a somar muitos pontos em casa", rematou.