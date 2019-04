Onze da semana da Liga dos Campeões sem jogadores do Ajax e FC Porto

A UEFA elegeu a equipa da semana da Liga dos Campeões, com o destaque para a ausência de jogadores do Ajax, que protagonizaram a surpresa da ronda dos quartos de final, ao eliminar a Juventus da prova.

O Liverpool, que eliminou o FC Porto, é a equipa mais representada com quatro elementos: Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold.

As equipas inglesas dominam a equipa escolha, com o Manchester City, eliminado pelo Tottenham, a contar com Aguero, Sterling e De Bruyne. Son, que bisou frente aos "citizens" também figura no onze do lado dos "spurs".

O Barcelona é a única equipa fora de Inglaterra a contar com jogadores no melhor onze da semana, com Lionel Messi, Ter Stegen e Jordi Alba.

O Ajax, que vai medir forças com o Tottenham nas meias-finais, após eliminar a Juventus, não conta com qualquer jogador no onze da semana, assim como o FC Porto, que caiu frente ao Liverpool.