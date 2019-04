Adeptos do Benfica foram a Frankfurt… mas estão a 500 quilómetros do jogo

Um grupo de alegados adeptos do Benfica viajou para Frankfurt de carro para assistir ao jogo dos encarnados na Liga Europa. Até aqui tudo aparentemente normal. Acontece que os portugueses chegaram à cidade errada.

O grupo colocou fotografias nas redes sociais junto à placa da cidade de Frankfurt. A questão é que na Alemanha há duas cidades chamadas Frankfurt: a Main e a Oder.

O Benfica joga esta quinta-feira em Main, mas os adeptos foram parar a Oder, que fica junto à fronteira com a Polónia, a mais de 500 quilómetros do local do jogo.

A situação tornou-se viral, com vários comentários dando conta do erro, incluindo do próprio Eintracht Frankfurt, que comentou a fotografia com um "Ui".

Falta saber se estes adeptos ainda conseguem fazer os 500 quilómetros a tentar de ir ver o jogo. Começa às 20h00, hora portuguesa.

Na primeira mão, na Luz, o Benfica venceu 4-2.