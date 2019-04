Kim Jong-un vai encontrar-se com Putin na Rússia pela primeira vez no final do abril

Leia também:

O líder norte-coreano Kim Jong-un vai visitar a Rússia no final de abril para participar na sua primeira cimeira com o Presidente russo Vladimir Putin, avançou esta quinta-feira o Kremlin.



“Em resposta a um convite de Vladimir Putin, Kim Jong-un vai visitar a Rússia na segunda metade de abril”, pode ler-se no comunicado do Kremlin.

O anúncio da cimeira surge pouco tempo após a Coreia do Norte ter confirmado que testou uma nova arma tática com uma “poderosa ogiva”, isto quando as negociações com Washington com vista à desnuclearização de Pyongyang parecem ter esmorecido.

O Kremlin não partilhou, por ora, quaisquer outros detalhes quanto à data precisa e à localização da cimeira, mas a comunicação social sul-coreana e japonesa adianta que a mesma acontecerá no “extremo leste” da Rússia.

Enquanto isso, um oficial norte-coreano foi visto a inspecionar uma estação de comboios na cidade de Vladivostok, perto da fronteira com a Coreia do Norte, informou a televisão estatal russa.

A última cimeira entre um chefe de Estado russo e norte-coreano aconteceu em 2011, quando o pai de Kim, Kim Jong-il, viajou para a Sibéria para se encontrar com Dmitry Medvedev, então presidente da Rússia.

Kim Jong-il, que morreu pouco depois da visita, disse a Medvedev que a Coreia do Norte estava preparada para renunciar aos testes nucleares.