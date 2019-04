Bruno Lage volta a ser o melhor treinador do mês

Bruno Lage foi eleito o melhor treinador da I Liga do mês de março, na votação onde participam todos os técnicos da prova. O treinador do Benfica reuniu 24,44% dos votos e repetiu a distinção de fevereiro.

Ivo Vieira, do Moreirense, e Sérgio Conceição, do FC Porto, completaram o pódio dos mais votados.

Em março, Lage colocou o Benfica no primeiro lugar da classificação, com três vitórias, a mais relevante no clássico com o FC Porto, e um empate, frente ao Belenenses SAD.