João Sousa nos quartos de final no Masters de Monte Carlo em pares

João Sousa está nos quartos de final do Masters de Monte Carlo, em pares. O tenista português e o seu parceiro, o argentino Diego Schwartzman, eliminaram a reputada dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers.

O par luso-argentino venceu, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3. Curiosamente, Sousa derrotou a dupla que o eliminou nas meias-finais do Open da Austrália, no início do ano.

Afastado do torneio em singulares, logo na 1ª ronda, pelo russo Daniil Medvedev, o tenista português tem a oportunidade de chegar às meias-finais do torneio monegasco, na variante de pares, em que é o 30º do mundo. Pela frente, Sousa e Schwartzman têm Jamie Murray e Bruno Soares, terceiros cabeças-de-série do Masters de Monte Carlo.