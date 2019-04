Corona realiza último teste para decidir titularidade contra o Liverpool

A disponibilidade de Jesús Corona continua em dúvida para o jogo decisivo frente ao Liverpool, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O avançado mexicano realiza, esta terça-feira, dia do jogo, o último teste físico para decidir a sua utilização no jogo frente aos "reds".

Corona lesionou-se no tornozelo direito no último sábado, na vitória por 3-0 frente ao Portimonense, num tornozelo que tem dado vários problemas ao mexicano ao longo da sua carreira no clube portista e que já o levou a jogar infiltrado.

Após o jogo em Portimão, Corona realizou apenas tratamento e, na terça-feira, último treino antes do jogo frente ao Liverpool, Corona treinou à parte, de forma condicionada, pelo que foi visível nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Caso seja considerado apto pelo departamento médico, Sérgio Conceição não deverá abdicar da titularidade de Corona. O mexicano é um dos jogadores com mais minutos no plantel portista e aquele que soma mais jogos disputados esta época, 47, os mesmos que Héctor Herrera. O extremo soma cinco golos e 14 assistências em 47 jogos disputados.

Se Corona não recuperar, Otávio deverá ser titular numa das alas, assim como Brahimi, que regressou à titularidade no último jogo frente ao Portimonense. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição admitiu que ainda tem várias dúvidas para o onze inicial para o jogo frente ao Liverpool.

Porto à procura do inédito

O FC Porto precisa de vencer o Liverpool por três golos de diferença para carimbar presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, pese embora o histórico a favor dos "reds". Os dragões nunca conseguiram vencer o Liverpool, em oito duelos entre os dois clubes. O Liverpool venceu quatro jogos e empatou três.

Os dois clubes reencontram-se esta temporada, depois do Liverpool ter ultrapassado o FC Porto na última temporada, nos oitavos de final da prova. A equipa de Jurgen Klopp venceu o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 5-0, e empatou a zero na segunda mão, em Anfield.

O Liverpool está à procura do sexto título da Liga dos Campeões, troféu que foge desde 2005, numa final frente ao AC Milan. Desde então, foram duas vezes finalistas vencidos (em 2007, novamente frente ao AC Milan, e em 2018, contra o Real Madrid). Já o FC Porto não alcança as meias-finais da prova desde a temporada 2003/04, ano em que venceu o troféu, com José Mourinho no banco.

O FC Porto recebe o Liverpool, às 20h00, no Estádio do Dragão, à procura de desfazer a desvantagem por 2-0 em Anfield, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.