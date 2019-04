Juventus e Allegri discutem futuro no final da temporada

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, apoia a continuidade de Massimiliano Allegri no banco de suplentes da Juventus, mas diz que as duas partes vão discutir a situação no final da temporada.

"O futuro será com Allegri no banco, claro. Ainda tem mais um ano de contrato e no final da temporada vamos sentar-nos para conversar sobre a situação", disse, após a eliminação da Liga dos Campeões.

O representante máximo da "Vecchia Signora" não escondeu a desilusão com a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, mas deixou grandes elogios à jovem formação holandesa: "Não podemos esquecer que é uma equipa que criou dificuldades ao Real, ao Bayern e à Juventus. Veremos onde chegará o Ajax. O tempo vai dizer-nos se são jovens que sentem o peso da história".

A conquista da Liga dos Campeões era um objetivo declarado para esta temporada, com a contratação de reforços como Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Bonucci, que custaram mais de 200 milhões de euros. Agnelli diz que a conquista da liga milionária continuará a ser a meta da próxima temporada, troféu que foge à Juventus desde 1996.

Massimiliano Allegri é o treinador da Juventus desde 2014/15, e venceu cinco campeonatos, quatro taças e três supertaças. Esta temporada, a Juve apenas precisa de uma vitória na próxima jornada para revalidar o título de campeão, mas está fora da luta pela Taça e Liga dos Campeões.