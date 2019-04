Veja a festa no balneário do Ajax após a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões

O Ajax carimbou uma vitória histórica em Turim, frente à Juventus, e uma presença inédita no século XXI na meia-final da Liga dos Campeões. A equipa holandesa venceu a Juventus, em Turim, por 2-1, e está nas meias-finais da liga milionária, onde vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Manchester City e Tottenham.

A festa começou no relvado, com os milhares de adeptos presentes em Turim, e prolongou-se nos balneários. O emblema holandês abriu as portas das comemorações às câmaras televisivas, que registaram os momentos de festa, que contaram com o português Bruno Varela, guarda-redes emprestado pelo Benfica ao Ajax: