Salvio e Jonas viajam com o Benfica para Frankfurt

Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Eintracht Frankfurt, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Salvio e Jonas são as principais novidades nas escolhas de Bruno Lage.

O extremo argentino regressa após uma paragem por lesão. O último jogo de Salvio tinha sido precisamente para a Liga Europa, a 14 de fevereiro, no terreno do Galatasaray.

A equipa parte na manhã desta quarta-feira para a Alemanha. A partida com o Eintracht está marcada para quinta-feira, às 20h00.

Lista de convocados

Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin;

Defesas: Rúben Dias, André Almeida, Jardel, Grimaldo, Ferro e Yuri Ribeiro;

Médios: Fejsa, Pizzi, Rafa, Samaris, Salvio, Cervi, Florentino e Gedson Fernandes;

Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix.