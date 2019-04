Antigo jogador do Espinho é o novo treinador do Anderlecht

O Anderlecht anunciou, esta terça-feira, a contratação do treinador Karim Belhocine, francês que representou o Sporting de Espinho, enquanto jogador, na temporada de 2000/01, na II Liga.

Belhocine, de 41 anos, tem um curto currículo como treinador, depois de ter orientado o Kortrijk, também do campeonato belga, entre 2015 e 2017.



Belhocine é o terceiro treinador do Anderlecht esta temporada, depois de van Haezebrouck e Fred Rutten. O último estava no cargo há quatro meses, mas os maus resultados desportivos ditaram a saída. O Anderlecht ainda não venceu qualquer jogo no "play-off" de campeão, depois de somar derrotas contra o Genk, Club Brugge e Royal Antwerp.

Anderlecht é quinto classificado do "play-off" de campeão, com 26 pontos, a 15 do líder Genk, e a 11 do Brugge, que ocupa o segundo lugar, que dá acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões. Anderlecht tem menos um jogo disputado, depois do jogo frente ao Standard Liège ter sido suspenso.

O Anderlecht é o clube com mais títulos de campeão no futebol belga, com 34 conquistados. O Club Brugge tem-se colocado na luta pela hegemonia do futebol belga, mas apenas tem 15 títulos. Nas últimas cinco épocas, o Anderlecht apenas venceu uma vez, em 2016/17.