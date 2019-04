Sérgio Conceição furioso com a Liga

Sérgio Conceição queria perguntas sobre o jogo com o Liverpool, na conferência de imprensa de antevisão do desafio da Liga dos Campeões, mas foi o próprio treinador do FC Porto a centrar atenções noutro tema: o agendamento do FC Porto-Santa Clara, por parte da Liga.

Sérgio não entende porque é que o jogo da 30ª jornada do campeonato foi marcado para sábado, três dias depois do jogo com o Liverpool, quando, no seu entendimento, poderia acontecer na segunda-feira.

"Estou com dúvidas para o 11 [frente ao Liverpool], em função da surpresa que a Liga nos pregou. A justificação oficial da Liga foi que jogamos com o Braga no sábado [na jornada 28] e tínhamos de jogar na sexta. Então, não podiam dar duas benesses", revela, incrédulo.

Uma "birra" da Liga

O técnico portista assume maiores dificuldades na preparação do jogo europeu, porque há prioridade campeonato, e classifica a decisão da Liga como um "capricho incompreensível". "A Liga, quase por birra, marcou o jogo para sábado. É incompreensível. É um capricho da Liga", acusa, admitindo que tal marcação acontece "para equilibrar em relação à outra equipa que joga na Europa [Benfica]".

O Benfica joga com o Eintracht Frankfurt, na quinta-feira, e tem jogo do campeonato, frente ao Marítimo, agendado para segunda-feira. Na opinião de Sérgio Conceição, a Liga não está a proteger os clubes portugueses e utiliza o exemplo holandês, em que o Ajax, antes de jogar com o Real Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, viu o seu jogo do campeonato adiado.

"Isso é proteção às equipas que estão na melhor competição de equipa na Europa", argumenta o treinador do FC Porto, recordando que o Ajax acabou por eliminar os espanhóis e seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Sérgio exclui, inclusivamente, a questão dos operadores televisivos, porque "o jogo de segunda-feira [Benfica-Marítimo] é na Benfica TV". "Não há a questão do operador, por isso gostava de saber porquê?", questiona.

O FC Porto joga com o Liverpool, esta quarta-feira, às 20h00, para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e volta a jogar no sábado, às 20h30, em jogo a contar para a 30ª jornada da I Liga.