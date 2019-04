Dez semanas seguidas. Preço dos combustíveis volta a subir

O preço dos combustíveis volta aumentar esta segunda-feira. No caso da gasolina é a 10.ª semana consecutiva de subida dos preços.

O litro de gasolina fica 1,5 cêntimos mais caro, enquanto o preço do gasóleo sobe um cêntimo por litro.

A gasolina já custa mais 13 cêntimos por litro do que a 1 de janeiro deste ano. Desde 5 de novembro que não era tão caro abastecer um carro a gasolina.

Já no caso do gasóleo, está 10 cêntimos mais caro do que no início do ano.

A evolução dos preços do combustível reflete o aumento do preço do petróleo. Um barril de brent custa mais de 71 dólares.