E a primeira vítima de "Game of Thrones" é… o serviço da HBO Portugal

O serviço de streaming HBO Portugal chegou ao país com um grande argumento de peso: era, a par do canal de televisão por cabo ScyFy, o único sítio em que os portugueses poderiam ver o primeiro episódio da série de culto “Game of Thrones” à hora em que estreava nos Estados Unidos.

Mas os subscritores do serviço de vídeo multiplataforma que esperaram pelas 2h00 para ver a estreia da popular série tiveram uma desagradável surpresa. O fluxo de espectadores que recorreu ao serviço foi tal que o serviço esteve indisponível pela madrugada a dentro.

No momento em que o episódio terminou no canal de televisão, o serviço ainda não estava funcional na plataforma da HBO através do navegador. Na aplicação móvel, o episódio surgia, mas com a indicação que estaria disponível “em breve”.

As reclamações dos fãs da série foram tantas que levaram a página oficial do serviço que oferece filmes e séries do canal norte-americano a reagir, através das redes sociais, a pedir desculpa aos utilizadores.

“O episódio está a chegar. O exército dos mortos apareceu sem avisar e temos as várias Casas a trabalhar para os derrotar. Estamos a fazer de tudo para derrotar o inimigo e disponibilizar o episódio o mais rápido possível. Pedimos desculpa pela situação e agradecemos a vossa paciência”, pode ler-se na publicação feita na rede social Facebook cerca de 20 minutos depois da hora em que oficialmente a série seria disponibilizada no serviço. Entretanto, a publicação foi apagada e substituída por outra a anunciar que o episódio já está disponível.