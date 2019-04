Sérgio Conceição. “Gestão absolutamente nenhuma”

O treinador do FC Porto nega que vá fazer gestão na partida contra o Portimonense e insiste que o foco está no jogo do campeonato.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição reafirma que “o que conta é o jogo de amanhã para o nosso principal objetivo que é o campeonato”.

“Somos uma equipa que está habituada a ganhar e esta é uma época à FC Porto. Estivemos numa final da Taça da Liga, estamos na final da Taça de Portugal, a disputar o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões e a disputar o campeonato”.

Questionado sobre as vitórias dos algarvios contra Sporting nem Benfica, o técnico dos dragões refere que resultados são “demonstrativos da qualidade do Portimonense, uma equipa perigosa com bons jogadores”.

Apesar disso, “tem algumas fragilidades também”, acrescenta.

“O FC Porto tem de ser fiel à sua identidade. Não há gestão absolutamente nenhuma. Amanhã [sábado] temos jogo fundamental”.

Quanto ao que falta no campeonato, Sérgio Conceição diz que a sua equipa tem “de estar preparada para ganhar os nossos jogos e esperar depois por um deslize do rival”.

“Não podemos preparar um jogo e querer ganhá-lo a pensar noutro” e, por isso, Conceição não vai pensar em Liverpool, mas apenas nos algarvios.

O técnico dos azuis e brancos reconhece que “a ida a Portimão poderá ser mais complicada” do que o jogo em Braga.

Quanto ao regresso de Aboubakar aos convocados, Conceição põe água na fervura.

“Aboubakar está completamente disponível para a competição. Isso é uma coisa. Outra é ter ritmo e capacidade de dar resposta num jogo. Por muito bem que treine, é sempre diferente. Não queremos queimar nenhuma etapa”, acrescenta.

O FC Porto defronta o Portimonense, este sábado, às 18h00.