Brexit. Ministro das Finanças britânico não descarta hipótese de um segundo referendo

Tendo em conta os sucessivos chumbos (três, até ver) do acordo de Theresa May, tendo em conta os sucessivos adiamentos que a primeira-ministra britânica já pediu a Bruxelas, sendo o próximo até 31 de outubro, tendo em conta que ninguém se entende na Câmara dos Comuns e que o único (aparente) consenso é não deixar a União Europeia (UE) de modo desordenado – pois isso acarretaria uma longa e nefasta recessão –, não surpreende a ninguém as declarações proferidas esta sexta-feira pelo ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, que admitiu que o Parlamento não descarta a realização de um segundo referendo sobre a permanência na UE.

Segundo a agência Reuters, Hammond deixou tal possibilidade durante numa reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), admitindo, porém, que o prazo para a saída britânica, no final de outubro, é “curto” para realizar uma segunda consulta pública.

Assim, o ministro das Finanças espera que o Governo de May e o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, cooperem (como May já propôs depois do terceiro chumbo e Corbyn aceitou) para ajustar o acordo, ou as emendas ao acordo, à medida da vontade dos deputados e façam passar o mesmo antes, preferencialmente, do final da extensão.

Analisando a hipótese de referendo, e de o Parlamento solicitar que a decisão volte à casa de partida, o povo, o que é que pode acontecer? O resultado de um segundo referendo é imprevisível. Mas e se os britânicos (em 2016, mais de 17 milhões voltaram a favor da saída) decidissem que, afinal, querem permanecer na União Europeia? Ficaríamos por aqui, por um sim? Provavelmente não. Supondo que os britânicos mudavam de ideias e que, afinal, pretendiam ficar na União Europeia, os partidos pró-Brexit exigiriam sempre a realização de um terceiro, e definitivo, referendo.