"Balcões móveis" levam serviços públicos ao encontro das pessoas em meios rurais

As marcas da desertificação humana são cada vez mais nítidas em Trás-os-Montes e Alto Douro. À falta de gente, e como consequência, associa-se a desertificação de serviços públicos das zonas de menor densidade populacional.

Para combater o problema e aproximar as populações do meio rural dos serviços públicos, a Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes acaba de lançar um projeto que contempla balcões móveis para cada um dos nove concelhos.

O projeto descentraliza e aproxima os serviços públicos num território disperso e envelhecido e vai fazer deslocar aos nove concelhos das Terras de Trás-os-Montes nove carrinhas elétricas, adaptadas e equipadas com material informático e acesso à internet.

“Muitas vezes, as pessoas tinham dificuldades em se deslocar dos territórios, às vezes longínquos, das sedes de concelho e distrito, por isso, levar os serviços às populações é uma mais-valia", explica à Renascença o presidente da CIM, Artur Nunes. "Ter um serviço à porta e com uma pessoa que pode ajudar é uma mais-valia para estes territórios. Às vezes, havia alguma dificuldade nos serviços públicos por filas de espera ou por interpretação.”

Nas carrinhas adaptadas a balcões móveis são disponibilizados “serviços itinerantes para a promoção de uma administração em rede, garantindo o acesso a serviços públicos da Administração Local e Central” e é possível, por exemplo, “renovar o cartão de cidadão, solicitar uma licença municipal ou pagar a água à porta de casa”.

Segundo Artur Nunes, o projeto assume “especial importância num território caracterizado por uma população envelhecida e, consequentemente, com dificuldades de mobilidade e vai dar às pessoas do território a possibilidade de tratarem de assuntos relacionados com a atividade municipal e administração central, sem necessidade de se deslocarem às sedes de concelho”.

O serviço, agora disponibilizado, apresentado como “inovador, não só pelo cariz social e de serviço público que lhe está inerente, mas também pelo facto de se afirmar como um projeto amigo do ambiente”, está também adaptado para cidadãos com incapacidade ou mobilidade reduzida.

Os “Balcões Móveis” decorrem de uma parceria entre a CIM Terras de Trás-os-Montes e a Agência para a Modernização (AMA), de modo a permitir a disponibilização serviços da Administração Central.

Os nove municípios do território da CIM transmontana, e que vão beneficiar do novo serviço, são Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Vimioso, Alfândega da Fé, Mirandela, Vinhais, Mogadouro e Vila Flor.

Os balcões móveis querem chegar a 547 localidades, num total de mais de 63 mil pessoas e vão levar serviços públicos às populações.