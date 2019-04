Morreu a cantora Dina

A cantora Dina morreu na última noite, aos 62 anos, na unidade de cuidados intensivos do Hospital Pulido Valente. Informação confirmada à Renascença por fonte do hospital.

Dina foi autora de vários sucessos, incluindo "Há sempre música entre nós". Venceu o Festival da Canção em 1992 com a música "Amor D'Água Fresca" e representou Portugal no Festival da Eurovisão nesse ano, ficando no 17º lugar.

Despediu-se dos palcos em 2016, devido a uma fibrose pulmonar, doença que lhe foi diagnosticada em 2006.

Dina é o nome artístico de Ondina Veloso, nascida em Carregal do Sal em 1956.