Viseu aposta em ecopontos florestais para limpar terrenos

A autarquia de Viseu vai criar, até ao verão, uma rede de ecopontos florestais, com vista à recolha de resíduos de limpeza de matas ou jardins.

O investimento de 15 mil euros por cada ecoponto, em cada uma das 17 freguesias, tem um duplo objetivo: prevenir os incêndios e trazer rendimento às freguesias com a produção de biomassa.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, justifica a adoção da medida com uma pergunta retórica: . “Quem é que vai intimar uma senhora idosa que não tem dinheiro para os medicamentos, para limpar o seu terreno?”

"Quando notificamos as pessoas, elas acabam por limpar o terreno. As pessoas estão mais sensibilizadas. Mas a própria carência social não nos permite ser tão incisivos. No último ano, investimos mais de 700 mil euros em equipamentos para a própria limpeza da floresta e caminhos. São 17 freguesias autónomas”, realçam o autarca.

Almeida Henriques destaca que a adoção da medida “acaba por ser uma forma de prevenir e de contribuir com receitas para a freguesia”.

“A freguesia de Bodiosa será a primeira", completa.

"Queremos criar uma rede que vise que tudo o que seja resíduo florestal da limpeza de matas ou jardins, depositar-se nesses ecopontos para depois se transformar em biomassa para levar para a central de biomassa, que entra em funcionamento em maio deste ano”, explica.

“Se conseguirmos criar uma rede de ecopontos, podemos chegar ao ponto de impedir queimas e queimadas no concelho. Estamos a percorrer o concelho em ações de sensibilização, agora há um fator que não dominamos que são as condições meteorológicas”, conclui Almeida Henriques.