Memes e mais memes. Como a internet reagiu à primeira imagem de um buraco negro

A primeira imagem alguma vez divulgada de um buraco negro no Espaço tornou-se esta semana um marco histórico para a ciência. Mas esse marco não se fez só de regozijo entre a comunidade científica.

O registo que comprova a teoria da relatividade como Albert Einstein a delineou há um século causou também reações no universo da internet.

Foram várias as comparações e brincadeiras nas redes sociais, gerando até desconfiança entre alguns internautas quanto à veracidade do acontecimento.

Coincidência ou não, no Twitter não faltaram comparações com o “Olho de Sauron”, mitologia presente na trilogia do "Senhor dos Anéis".