Klopp acredita que o Liverpool conseguirá marcar e "matar" a eliminatória no Dragão

Jurgen Klopp não acredita que o trabalho está feito. O treinador do Liverpool, que derrotou o FC Porto por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, avisa que a eliminatória está em aberto, embora acredite que conseguirá fechá-la, em definitivo, no Dragão.

"O jogo ainda está em aberto, só está 2-0. O Porto venceu todos os jogos em casa na competição, sabemos e respeitamos isso, mas acredito que conseguiremos marcar e, depois, logo se verá o que acontece", referiu o técnico alemão, após a partida, em declarações à Eleven Sports.



Sobre o jogo, Klopp não gostou da entrada do Liverpool em jogo, mas viu melhorias "após cinco ou seis minutos": "Encontrámos direção."

"Jogámos muito bem, dominámos o jogo em vários momentos. Marcámos dois golos fantásticos. Um deles foi um desvio, mas a forma como foi criado foi muito boa. O segundo golo foi de classe mundial. Concedemos demasiadas bolas paradas e o Porto é muito bom nisso, mas à parte isso estou muito contente com o jogo. Na segunda parte, tivemos de controlar. Tentámos criar, mas o Porto tentou contra-atacar e tivemos de tentar evitar isso. Os rapazes adaptaram-se bem e, no final, o 2-0 é um resultado fantástico", assumiu o treinador do Liverpool.



O segundo jogo da eliminatória está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Liverpool terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.