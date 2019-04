Esqueça o verão antecipado. Vem aí chuva e as temperaturas vão descer

A temperatura baixou e vai descer mais a partir de quinta-feira, podendo cair até 10 graus.

Para Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu esperam-se mínimas de um grau, temperaturas frias que serão uma constante em todas as zonas do interior do continente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta quinta-feira, as temperaturas máximas previstas oscilam entre os 10 graus na Guarda, 15 no Porto, 16 em Lisboa, 18 em Beja e 22 em Faro, a cidade mais quente.

Na quinta-feira e, sobretudo, na sexta, estes valores baixam e Faro já não deverá ultrapassar os 16 graus. No Funchal, o termómetro poderá chegar aos 19.

Além disso, o IPMA prevê uma semana com chuva em todo o país, mas chegará mais tarde ao arquipélago da Madeira.