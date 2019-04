Valpaços reivindica barragem para enfrentar anos de seca

As alterações climáticas podem levar ao aumento das regiões secas e obrigar os agricultores a adotar outras práticas agrícolas, para continuarem a produzir e tornarem a atividade rentável.

Querendo antecipar soluções, para fazer face à falta de chuva, a Câmara de Valpaços quer construir uma barragem para rega, consumo humano e produção de energia na zona da Padrela. O empreendimento, orçado em 18 milhões de euros, visa preparar o concelho para períodos de seca.

Segundo o presidente da autarquia, Valpaços destaca-se no distrito de Vila Real como o concelho com o maior superavit na balança comercial. “Exportamos mais 16 vezes do que aquilo que importamos”, detalha o autarca à Renascença.

É por isso que a autarquia quer prosseguir no desenvolvimento sustentável da marca ´Valpaços, a essência natural´ que, segundo Amílcar Almeida, "tem concretizado o desenvolvimento da atividade económica do concelho”.

O setor primário rende a Valpaços “cerca de 150 a 180 milhões de euros por ano”, sendo a castanha o produto mais rentável, correspondendo a um volume de negócios que ronda os “50 milhões de euros por ano. E estão a verificar-se fortes investimentos no setor agrícola. É, também, neste concelho que estão a ser aplicados grande parte dos fundos comunitários destinados à região.

“Nunca se viu tanto investimento como agora, na agricultura. É na vinha, no olival, nos soutos, no amendoal ou no mirtilo”, constata o presidente da autarquia, concluindo que “hoje, praticamente não se vê uma terra ao abandono”.