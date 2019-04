Entra em vigor "Linha Brexit" para portugueses a viver no Reino Unido

Leia também:

A Linha Brexit, um centro de atendimento consular especificamente dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, entrou em vigor esta segunda-feira, por volta das 18 horas, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Por via telefónica (00 44 20 36 3684) ou através do correio eletrónico (cac.ru@ama.pt), os emigrantes portugueses podem ver esclarecidas dúvidas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), podendo dispor ainda de informações necessárias para a emissão de documentos de identificação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje à agência Lusa que a linha "tem como primeiro objetivo dar toda a informação, por via telefónica ou via eletrónica," aos portugueses.

De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição do de Manchester.