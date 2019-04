Greve dos enfermeiros. Governo envia exposição ao MP, que pede mais esclarecimentos

O Ministério Público confirmou esta segunda-feira à Renascença que recebeu "uma exposição da ministra da Saúde na sequência "das declarações do senhor primeiro-ministro" sobre a greve dos enfermeiros e, em particular, sobre a bastonária da respetiva Ordem.

A confirmação chegouem resposta a uma pergunta da Renascença depois de António Costa ter prometido apresentar queixa contra Ana Rita Cavaco.

Em fevereiro, na sequência das chamadas "greves cirúrgicas",António Costa disse em entrevista à SIC que pretendia avançar com a queixa na Justiça contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros por considerar que esta assumiu uma postura sindical que extravasa as suas funções.

O Ministério Público não avança, contudo, se a exposição recebida se trata de uma queixa. Na comunicação à Renascença, fonte da Procuradoria-Geral da República adianta que foram pedidos esclarecimentos adicionais ao Ministério de Marta Temido sobre o "alcance" do documento.

"Confirma-se a receção na Procuradoria-Geral da República de uma exposição da ministra da Saúde. Perante o teor da referida exposição, foram solicitados esclarecimentos ao Ministério sobre qual o concreto alcance visado, por cuja resposta ainda se aguarda."

A Renascença tentou perceber qual a natureza da referida exposição, mas tal esclarecimento ainda não concedido, nem pelo Ministério Público nem pelo Ministério da Saúde.

As relações entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros crisparam durante as greves cirúrgicas, mas terão normalizado depois destas paralisações. Ainda assim, a ministra da Saúde, em linha com a posição assumida pelo primeiro-ministro, sublinha que tutela, ordens profissionais e sindicatos têm de se articular sem "ultrapassarem o seu papel".