Já pode entregar o IRS. 100 mil portugueses já o fizeram

Começa esta segunda-feira, dia 1 de abril, o prazo para entregar a declaração de IRS referente aos rendimentos de 2018. Apesar de o prazo se estender até junho, houve quem não quisesse perder tempo.

“Por minuto, tínhamos cerca de seis mil acessos por volta da meia-noite e hoje de manhã, quando vim trabalhar, já mais de 100 mil portugueses tinham entregado o IRS”, avança na Renascença o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes esteve no programa As Três da Manhã para falar sobre as novidades deste ano no que diz respeito a este imposto. E confirmou: este ano os reembolsos vão aumentar.

“Este ano, a principal novidade do IRS é que os portugueses vão pagar menos. Para o ano 2018, baixámos as taxas do imposto, porque aumentámos o número de escalões, e isso vai fazer com que” seja devolvido mais dinheiro.

“No ano passado, por via de retenções na fonte, devolvemos 230 milhões de euros aos portugueses e este ano completa-se o ciclo e são devolvidos mais 155 milhões de euros por força dessa redução do IRS”, acrescenta.

O secretário de Estado recusa, contudo, falar de eleitoralismo em ano de eleições.